Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Путин отверг последнюю просьбу Меркель

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 22:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канцлер Германии рассказала, как добивалась проведения "нормандской встречи"
Ангела Меркель не смогла добиться своего у Путина / Коллаж "Сегодня"
Ангела Меркель не смогла добиться своего у Путина / Коллаж "Сегодня"

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" на уровне хотя бы министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Однако хозяин Кремля не пошел ей на встречу.

Об этом сообщила Ангела Меркель на одной из последних своих пресс-конференций в качестве канцлера ФРГ.

Реклама

Последняя просьба

"Я просила президента России, чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате – Авт.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", – рассказала журналистам Меркель.

Немецкий политик добавила, что срыв встречи глав МИД "нормандской четверки" в Германии и Франции с одной стороны, и России – с другой, будут объяснять по-разному. Тем не менее Меркель считает, что если подобные встречи не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов невозможно.

"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", – пояснила Меркель.

Реклама

Ситуация с переговорами

  • 8 ноября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД в ближайшие дни, на чем настаивали другие участники переговоров.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с западными партнерами мы будем настаивать на проведении переговоров по Донбассу и не позволим разрушить "нормандский формат".
  • 18 ноября Кулеба заявил, что Россия пытается разрушить "нормандский формат" и не заинтересована в урегулировании конфликта, но Киев совместно с Берлином и Парижем договорились сделать все, чтобы посадить оккупантов за стол переговоров.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "Будет не просто новая мировая война": что ждет Россию при столкновении с Западом Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Вспомнить молодость: как народные депутаты выглядели в студенческие годы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

128 489

заболело за неделю в Украине

-14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять