Путин отверг последнюю просьбу Меркель

Канцлер Германии рассказала, как добивалась проведения "нормандской встречи"

Ангела Меркель не смогла добиться своего у Путина / Коллаж "Сегодня"

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" на уровне хотя бы министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Однако хозяин Кремля не пошел ей на встречу.

Об этом сообщила Ангела Меркель на одной из последних своих пресс-конференций в качестве канцлера ФРГ.

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Последняя просьба

"Я просила президента России, чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате – Авт.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", – рассказала журналистам Меркель.

Немецкий политик добавила, что срыв встречи глав МИД "нормандской четверки" в Германии и Франции с одной стороны, и России – с другой, будут объяснять по-разному. Тем не менее Меркель считает, что если подобные встречи не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов невозможно.

"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", – пояснила Меркель.

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