Зеленский хочет прямого разговора с Путиным

Глава государства объяснил, как закончить войну на Донбассе

Президент Украины "передал привет" хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов с ним обсуждать окончание войны. Об этом он сказал во время ежегодного обращения к Верховной Раде.

"8 лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь это говорить всем и прямо россиянам, поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. – Ред.). Мы не боимся прямого диалога", – сказал он.

Президент отметил, что знает, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто делает вид, что поддерживает. При этом он отметил, что никто Украину, кроме нашей же армии, не защитит.

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"Без нашей армии мы не сможем остановить войну, и не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали все международные партнеры, а некоторые внутренние – не признают. Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте; если не хотим – то давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку. Давайте бороться за наши территории всеми возможностями, все вместе, всеми политиками", – сказал Зеленский.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.