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Зеленський хоче прямої розмови з Путіним

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 грудня, 11:32
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Глава держави пояснив, як закінчити війну на Донбасі
Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"
Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий із ним обговорювати закінчення війни. Про це він сказав під час щорічного звернення до Верховної Ради.

"8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому не боюся прямої розмови з ним (президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу", – сказав він.

Президент зазначив, що знає, хто з європейських країн підтримує Україну, а хто вдає, що підтримує. При цьому він зазначив, що ніхто Україну, окрім нашої ж армії, не захистить.

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"Без нашої армії ми не зможемо зупинити війну і не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Сьогодні це визнали усі міжнародні партнери, а деякі внутрішні – не визнають. Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте; якщо не хочемо – то давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку. Давайте боротися за наші території усіма можливостями, всі разом, усіма політиками", – сказав Зеленський.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

  • Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ширилися навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.
  • А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.
  • У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.

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