Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти

У грудні очікується прорив у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів між президентами США, Росії та України. Про це йдеться у нашій статті.
Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" зазначив, що є ймовірність, що цього місяця може вирішитись доля Донбасу.
"Під час звернення до Ради Зеленський заявив, що готовий до прямої розмови із Путіним, і натякнув, що Захід його підтримує. Своєю чергою у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Байденом. Ймовірно, все йде до домовленості щодо деескалації конфлікту", – каже експерт .
Політолог Руслан Бортник також вважає, що очікується просування у питанні Донбасу.
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"Ми бачимо спробу виходу на прямий діалог із Путіним за підтримки Заходу та Туреччини. Можливо, наприкінці місяця на Донбасі оголосять різдвяне перемир'я із подальшою деескалацією", – розповів він "Сегодня".
Переговори Україна – США – Росія
- Вперше про те, що Москва виношує плани щодо переговорів на вищому рівні з Вашингтоном, стало відомо в середині листопада. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про сподівання, що до кінця цього року відбудеться зустріч президентів Росії та США, на якій, звичайно ж, буде тема України.
- 26 листопада в ході спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.
- Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
- 1 грудня глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував переговори Зеленського та Байдена. При чому розмова між Києвом та Вашингтоном може відбутися двічі у проміжку з переговорами президентів США та РФ.
- У свою чергу Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб врегулювати конфлікт на Донбасі.