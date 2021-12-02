Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти

Цього місяця очікуються важливі переговори між США, Україною та Росією

Байден, Зеленський та Путін можуть домовитися щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

У грудні очікується прорив у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів між президентами США, Росії та України. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" зазначив, що є ймовірність, що цього місяця може вирішитись доля Донбасу.

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"Під час звернення до Ради Зеленський заявив, що готовий до прямої розмови із Путіним, і натякнув, що Захід його підтримує. Своєю чергою у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Байденом. Ймовірно, все йде до домовленості щодо деескалації конфлікту", – каже експерт .

Політолог Руслан Бортник також вважає, що очікується просування у питанні Донбасу.

"Ми бачимо спробу виходу на прямий діалог із Путіним за підтримки Заходу та Туреччини. Можливо, наприкінці місяця на Донбасі оголосять різдвяне перемир'я із подальшою деескалацією", – розповів він "Сегодня".

Переговори Україна – США – Росія