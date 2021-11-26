Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Зачем Путин угрожает вторжением: Данилов назвал реальную причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 ноября, 11:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нагнетание военной истерии происходит не просто так – Кремль готовится к важным переговорам
Данилов раскрыл план Путина. Коллаж "Сегодня"
Данилов раскрыл план Путина. Коллаж "Сегодня"

Нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

Об этом рассказал в программе "Право на владу" в эфире 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов.

Реклама

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Но мы к этому должны быть готовы, и мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это (скопление войск вблизи границ. – Ред.) не было неожиданностью", – сказал он.

По его словам, сейчас трудно сказать, каких в дальнейшем ждать действий от Путина относительно Украины. Но он уверен, что нагнетание обстановки происходит не просто так.

"Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начались первые информационные потоки – мы понимаем, о чем идет речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас та истерия, которая нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск – это все в контексте того, что они должны договориться", – подчеркнул Данилов.

Почему Путин пугает всех войной?

  • Россия сосредоточила вблизи украинских границ огромное войско – в районе 100 тысяч солдат. И западные, и украинская разведки считают, что нападение может состоятся в январе. Но есть и мнение, что это всего лишь блеф Кремля и на самом деле это подготовка Путина ко встрече с Байденом.
  • В таком же духе высказался и журналист Дмитрий Гордон. Он сравнил военный шантаж Путина с рэкетом 90-х – создает проблему, чтобы потом за какие-то уступки ее решить.
  • А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Путину совет относительно возможной новой агрессии против Украины. Он предупредил его о больших последствиях в случае нападения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять