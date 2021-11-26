Зачем Путин угрожает вторжением: Данилов назвал реальную причину

Нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
Об этом рассказал в программе "Право на владу" в эфире 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Но мы к этому должны быть готовы, и мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это (скопление войск вблизи границ. – Ред.) не было неожиданностью", – сказал он.
По его словам, сейчас трудно сказать, каких в дальнейшем ждать действий от Путина относительно Украины. Но он уверен, что нагнетание обстановки происходит не просто так.
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"Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начались первые информационные потоки – мы понимаем, о чем идет речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас та истерия, которая нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск – это все в контексте того, что они должны договориться", – подчеркнул Данилов.
Почему Путин пугает всех войной?
- Россия сосредоточила вблизи украинских границ огромное войско – в районе 100 тысяч солдат. И западные, и украинская разведки считают, что нападение может состоятся в январе. Но есть и мнение, что это всего лишь блеф Кремля и на самом деле это подготовка Путина ко встрече с Байденом.
- В таком же духе высказался и журналист Дмитрий Гордон. Он сравнил военный шантаж Путина с рэкетом 90-х – создает проблему, чтобы потом за какие-то уступки ее решить.
- А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Путину совет относительно возможной новой агрессии против Украины. Он предупредил его о больших последствиях в случае нападения.