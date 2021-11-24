"Это как рэкет в 90-х": Гордон объяснил военный шантаж Путина

Истерия с возможным вторжением России выгодна и Киеву, и Москве – журналист назвал причины

Гордон раскрыл коварный план Путина. Коллаж "Сегодня"

Кремль создал видимость угрозы возможного нападения на Украину, но на самом деле это всего лишь военный шантаж, чтобы что-то выторговать у Запада. Но есть выгода от этого всего напряжения и некоторым в Украине.

Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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"Это абсолютная неправда, никакого сосредоточения исключительного российских войск на наших границах нет. Оно ничем не отличается от 2016-17 годов по численности, по вооружению и так далее", – заявил он.

Гордон вообще считает, что истерия вокруг возможного нападения России на Украину выгодно не только Москве, но и Киеву. Например, отвлечь внимание возможной войной от скандала с "вагнеровцами", от неудачной политики власти.

"Чем эта ситуация интересна России? Во-первых, Россию устраивает слабое руководство Украины – такое, как сегодня. Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб, с ним просто вести дела... Второй момент – благодаря слухам, что Россия нападет, Россия сейчас будет выторговывать у Запада какие-то вещи, чтобы она не напала. Этот как рэкет в 90-х – приходили к предпринимателю, создавали проблемы и за деньги их решали. Та же ситуация – создание проблем и решение их за что-то", – объяснил журналист.

Россия собралась нападать на Украину?