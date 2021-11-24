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"Это как рэкет в 90-х": Гордон объяснил военный шантаж Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 ноября, 11:05
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Истерия с возможным вторжением России выгодна и Киеву, и Москве – журналист назвал причины
Гордон раскрыл коварный план Путина. Коллаж "Сегодня"
Гордон раскрыл коварный план Путина. Коллаж "Сегодня"

Кремль создал видимость угрозы возможного нападения на Украину, но на самом деле это всего лишь военный шантаж, чтобы что-то выторговать у Запада. Но есть выгода от этого всего напряжения и некоторым в Украине.

Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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"Это абсолютная неправда, никакого сосредоточения исключительного российских войск на наших границах нет. Оно ничем не отличается от 2016-17 годов по численности, по вооружению и так далее", – заявил он.

Гордон вообще считает, что истерия вокруг возможного нападения России на Украину выгодно не только Москве, но и Киеву. Например, отвлечь внимание возможной войной от скандала с "вагнеровцами", от неудачной политики власти.

"Чем эта ситуация интересна России? Во-первых, Россию устраивает слабое руководство Украины – такое, как сегодня. Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб, с ним просто вести дела... Второй момент – благодаря слухам, что Россия нападет, Россия сейчас будет выторговывать у Запада какие-то вещи, чтобы она не напала. Этот как рэкет в 90-х – приходили к предпринимателю, создавали проблемы и за деньги их решали. Та же ситуация – создание проблем и решение их за что-то", – объяснил журналист.

Россия собралась нападать на Украину?

  • И в Украине, и на Западе заявляют, что есть серьезная угроза вторжения России в Украину в январе следующего года, а ударить оккупанты якобы собираются с трех сторон – с Беларуси, оккупированного Крыма и непосредственно со стороны РФ. В то же время Гордон объяснял, что ждет РФ в случае большой войны.
  • Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига от РФ не будет, но у Путина есть другой сценарий по Украине. Он объяснил, чего ни в коем случае нельзя допустить нашей стране.
  • В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
  • Тем временем экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине и уверен, что это будет сильнейший удар по Путину.

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