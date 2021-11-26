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Навіщо Путін погрожує вторгненням: Данілов назвав реальну причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 11:10
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Нагнітання військової істерії відбувається не просто так – Кремль готується до важливих переговорів
Данілов розкрив план Путіна. Колаж "Сьогодні"
Данілов розкрив план Путіна. Колаж "Сьогодні"

Нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.

Про це розповів у програмі "Право на владу" в ефірі 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогоднішній день це питання залишається відкритим. Але ми до цього маємо бути готовими, і ми до цього готувалися досить довго. Для нас це (скупчення військ поблизу кордонів. – Ред.) не було несподіванкою", – сказав він.

За його словами, зараз важко сказати, яких надалі чекати дій від Путіна щодо України. Але він упевнений, що нагнітання ситуації відбувається не просто так.

"Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо та робимо свої висновки. Щойно почалися перші інформаційні потоки – ми розуміємо, про що йдеться. У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано цього року й домовитися про те, що він тут пануватиме. І зараз та істерія, яка нагнітається з боку РФ, пересування вперед усіх військ – це все в контексті того, що вони повинні домовитися", – підкреслив Данілов.

Чому Путін лякає всіх війною?

  • Росія зосередила поблизу українських кордонів величезне військо – близько 100 тисяч солдатів. І західні, і українські розвідки вважають, що напад може відбутися у січні. Але є й думка, що це лише блеф Кремля і насправді це підготовка Путіна до зустрічі з Байденом.
  • Так само висловився і журналіст Дмитро Гордон. Він порівняв військовий шантаж Путіна з рекетом 90-х – створює проблему, щоб потім за якісь поступки її вирішити.
  • А ось міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав Путіну пораду щодо можливої нової агресії проти України. Він попередив його про великі наслідки у разі нападу.

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