Навіщо Путін погрожує вторгненням: Данілов назвав реальну причину

Нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
Про це розповів у програмі "Право на владу" в ефірі 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов.
"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогоднішній день це питання залишається відкритим. Але ми до цього маємо бути готовими, і ми до цього готувалися досить довго. Для нас це (скупчення військ поблизу кордонів. – Ред.) не було несподіванкою", – сказав він.
За його словами, зараз важко сказати, яких надалі чекати дій від Путіна щодо України. Але він упевнений, що нагнітання ситуації відбувається не просто так.
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"Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо та робимо свої висновки. Щойно почалися перші інформаційні потоки – ми розуміємо, про що йдеться. У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано цього року й домовитися про те, що він тут пануватиме. І зараз та істерія, яка нагнітається з боку РФ, пересування вперед усіх військ – це все в контексті того, що вони повинні домовитися", – підкреслив Данілов.
Чому Путін лякає всіх війною?
- Росія зосередила поблизу українських кордонів величезне військо – близько 100 тисяч солдатів. І західні, і українські розвідки вважають, що напад може відбутися у січні. Але є й думка, що це лише блеф Кремля і насправді це підготовка Путіна до зустрічі з Байденом.
- Так само висловився і журналіст Дмитро Гордон. Він порівняв військовий шантаж Путіна з рекетом 90-х – створює проблему, щоб потім за якісь поступки її вирішити.
- А ось міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав Путіну пораду щодо можливої нової агресії проти України. Він попередив його про великі наслідки у разі нападу.