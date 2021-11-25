"Лучше этого не делать": Кулеба дал Путину ценный совет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не нападать на Украину, поскольку новое вторжение грозит Москве большими последствиями и проблемами.
Об этом он сказал на брифинге.
По его словам, ситуация вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается напряженной вследствие действий агрессора.
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"Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине от российских чиновников, блокирование Россией "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы – все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики РФ против Украины", – сказал Кулеба.
Что ждет РФ в случае вторжения в Украину
МИД по поручению президента активно работает над привлечением помощи Украины со стороны западных партнеров, в частности это касается военной поддержки. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.
"В Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в результате нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный подход противодействия агрессивным намерениям Кремля, который включает политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине", – подчеркнул министр.
Совет Путину – на Украину лучше не нападать
Глава МИД Украины также посоветовал президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от агрессивных действий, иначе РФ ждут большие проблемы.
"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина – это неблагодарное дело – мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", – заявил Кулеба.
Может напасть на Украину?
- Агрессор собрал возле границ Украину практически 100-тысячную армию. международная группа журналистов Conflict Intelligence Team заметила на границе с Украиной новые танковые дивизии РФ. При этом они отмечают, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года.
- Дмитрий Кулеба уже говорил, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
- В Украине уже заговорили о возможном введении военного положения из-за угрозы нападения. По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, этот вариант сейчас рассматривает президент Владимир Зеленский.