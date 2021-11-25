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"Лучше этого не делать": Кулеба дал Путину ценный совет

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 12:08
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Министр рассказал, что ждет Россию в случае нападения на Украину
Кулеба предупредил Путина. Коллаж "Сегодня"
Кулеба предупредил Путина. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не нападать на Украину, поскольку новое вторжение грозит Москве большими последствиями и проблемами.

Об этом он сказал на брифинге.

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По его словам, ситуация вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается напряженной вследствие действий агрессора.

"Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине от российских чиновников, блокирование Россией "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы – все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики РФ против Украины", – сказал Кулеба.

Что ждет РФ в случае вторжения в Украину

МИД по поручению президента активно работает над привлечением помощи Украины со стороны западных партнеров, в частности это касается военной поддержки. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.

"В Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в результате нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный подход противодействия агрессивным намерениям Кремля, который включает политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине", – подчеркнул министр.

Совет Путину – на Украину лучше не нападать

Глава МИД Украины также посоветовал президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от агрессивных действий, иначе РФ ждут большие проблемы.

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"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина – это неблагодарное дело – мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", – заявил Кулеба.

Может напасть на Украину?

  • Агрессор собрал возле границ Украину практически 100-тысячную армию. международная группа журналистов Conflict Intelligence Team заметила на границе с Украиной новые танковые дивизии РФ. При этом они отмечают, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года.
  • Дмитрий Кулеба уже говорил, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
  • В Украине уже заговорили о возможном введении военного положения из-за угрозы нападения. По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, этот вариант сейчас рассматривает президент Владимир Зеленский.

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