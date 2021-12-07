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В Минобороны Украины дали совет Байдену на переговорах с Путиным

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 15:59
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Резников считает, что Байден должен дать четкий ответ Путину, кто хозяин "красных линий"
Резников обратился к Байдену с просьбой
Резников обратился к Байдену с просьбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным должен отвергнуть "красные линии" Кремля. С таким призывом выступил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию CNN.

По словам министра, американский президент должен также в общении с главой РФ твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.

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"Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал хозяину Кремля, что здесь не может быть никаких российских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", – заявил Резников.

Также он призвал президента США донести Владимиру Путину, что идея не провоцировать Россию не сработает.

Ранее Резников заявлял, что Россия в случае захвата Украины вряд ли одержит победу.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Скорее всего – это будет кровавая бойня, российские парни тоже будут возвращаться в гробах", — сказал он.

Путин и "красные линии"

1 декабря президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от пересечения "красных линий" на фоне заявлений США и Великобритании о том, что российское вторжение на Украину приведет к серьезным ответным дипломатическим и экономическим мерам.

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Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден 7 декабря проведут переговоры. Обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границ Украины и расширение НАТО на восток.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры, сказал, что президенты России и США собираются обсуждать вопросы, а не заводить отношения в тупик. "Владимир Путин не раз говорил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но есть "красные линии" – сказал он.

Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

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