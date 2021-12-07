Количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось – Пентагон предупредил об опасности

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию с наращиванием Россией численности войск у российской-украинской границы.
Об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook.
Он отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации. В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.
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"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины", – отметил Кирби.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр обороны Алексей Резников объяснил, как сорвать нападение РФ на Украину. Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в головах у "российских вождей".
- Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен припугнул Россию последствиями за вторжение в Украину. В США считают очень серьезной угрозу полномасштабной войны России против Украины.
- Также ранее глава Пентагона назвал РФ Советским Союзом и предупредил насчет Украины. Ллойд Остин рассказал, что Америка готова принять жесткие меры против России.