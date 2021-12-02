Глава Пентагона назвал РФ Советским Союзом и предупредил насчет Украины

Министр обороны США Ллойд Остин допустил неожиданную оговорку – надеется, что Советский Союз (Россия) не нападет на Украину. Об этом пишет Reuters.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Москву отвести свои войска от границы с Украиной, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые введенные до сих пор.
Журналисты спросили главу Пентагона, будут ли последствия для России чисто экономическими, на что Остин ответил, что будут использованы "лучшие методы". При этом он забавно оговорился про Россию.
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"Все, что мы делаем, будет сделано как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, случайно назвав РФ бывшим Советским Союзом.
США о российской угрозе для Украины
- Ранее американские СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае вторжения РФ в Украину. В Белом доме думают, сдерживать или умиротворять Россию.
- В США обеспокоены ситуацией возле границ нашего государства. В Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной.
- В свою очередь Энтони Блинкен назвал единственный способ, как закончить войну на Донбассе. В НАТО все говорят об опасности нового вторжения РФ в Украину, отмечает госсекретарь США.