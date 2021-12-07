Де знімки? У Байдена дещо приховали від журналістів на переговорах з Путіним

Журналіст NBC News Майк Мемолі в Twitter поскаржився на неповороткість пресслужби Джо Байдена через відсутність фотографій, зроблених у Білому домі.
"Ми досі не бачили фото розмови Байдена – Путіна з Білого дому", – написав він у повідомленні.
We still haven't seen WH photo of the Biden-Putin meeting.
Від Obama архівів, як здавалося в Овал в 2014 як 44 spoke with Putin. (All 4 pictured are in Biden admin or pending confirmation) pic.twitter.com/OPNXGAaWWS
- Mike Memoli (@mikememoli) December 7, 2021
У відповідь користувачі почали активно коментувати його повідомлення:
Далі по темі
"І в чому тут проблема? Я не бачу жодної. Терпіння, молодий чоловіче, зачекайте трохи. Як ви думаєте, вони щось приховують?"
"Вам платять за очікування... у чому проблема?"
"А якщо не відразу видно фото, чи це означає, що цього не було?"
Поки що єдине опубліковане фото Байдена із зустрічі зроблене з кабінету Путіна – з титром "попереднє налаштування 1".
І навіть The New York Times змушена переказувати кадри Кремля: "Вітаю, містере президенте!" – сказав містер Путін на початку дзвінка...
Президенти Росії та США проводять переговори
Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін вже понад півтори години проводять переговори у режимі відеоконференції. Для цього вперше використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн.
- Сторони обговорять стан і перспективи двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного порядку денного. Серед них – стратегічна стабільність, взаємодія у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби, а також врегулювання регіональних конфліктів.
- Будуть порушені теми, які мають вирішальне значення для національної безпеки Америки.
- Крім військової активності Росії на кордоні з Україною, будуть порушені питання, що стосуються кібербезпеки та двосторонніх відносин.