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Де знімки? У Байдена дещо приховали від журналістів на переговорах з Путіним

Наталія Магдик Наталія Магдик
7 грудня, 18:49
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Зустріч президента Росії та США проходить вже годину
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст NBC News Майк Мемолі в Twitter поскаржився на неповороткість пресслужби Джо Байдена через відсутність фотографій, зроблених у Білому домі.

"Ми досі не бачили фото розмови Байдена – Путіна з Білого дому", – написав він у повідомленні.

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У відповідь користувачі почали активно коментувати його повідомлення:

"І в чому тут проблема? Я не бачу жодної. Терпіння, молодий чоловіче, зачекайте трохи. Як ви думаєте, вони щось приховують?"

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"Вам платять за очікування... у чому проблема?"

"А якщо не відразу видно фото, чи це означає, що цього не було?"

Поки що єдине опубліковане фото Байдена із зустрічі зроблене з кабінету Путіна – з титром "попереднє налаштування 1".

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І навіть The New York Times змушена переказувати кадри Кремля: "Вітаю, містере президенте!" – сказав містер Путін на початку дзвінка...

Президенти Росії та США проводять переговори

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін вже понад півтори години проводять переговори у режимі відеоконференції. Для цього вперше використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн.

  • Сторони обговорять стан і перспективи двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного порядку денного. Серед них – стратегічна стабільність, взаємодія у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби, а також врегулювання регіональних конфліктів.
  • Будуть порушені теми, які мають вирішальне значення для національної безпеки Америки.
  • Крім військової активності Росії на кордоні з Україною, будуть порушені питання, що стосуються кібербезпеки та двосторонніх відносин.

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