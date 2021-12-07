Які "червоні лінії" отримав Путін від Байдена – заява Білого Дому

Велика частина двогодинної розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалася ситуації навколо України.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представників Білого Дому.
Версія Білого Дому
"Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та наших європейських союзників стосовно ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", – сказано у заяві Білого Дому за підсумками зустрічі.
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Також Байден, як і було обіцяно Києву раніше, підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.
"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Два президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами", – сказано у повідомленні.
Сторони також обговорили плани щодо Ірану та кібербезпеки.
Де фото з Вашингтону
Під час переговорів американські журналісти відзначили, що чомусь немає фотографій, як їхній лідер спілкується з російським президентом, у той час як прес-служба Кремля такий знімок надала.
Представник Білого Дому заявив, що журналістів не було допущено до початку відеозв'язку, оскільки він відбувався в "ситуаційній кімнаті" і з міркувань безпеки туди не можна допускати сторонніх.
Переговори
- 7 грудня президент США Джо Байден трохи більше двох годин проводив переговори у режимі відеоконференції зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Для цього вперше було використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн.
- Екс-посол США в Україні Джон Гербст висловлював думку, що кінцевим підсумком переговорів може бути відправлення військ НАТО до кордонів Росії.
- Конфлікт в Україні стане головною темою під час відеодзвінка між президентом США Джо Байденом та головою РФ Володимиром Путіним. Про це написала американська газета "New York Times".
- Тепер дзвінка від Байдена чекає президент України Володимир Зеленський. Це має відбутися протягом найближчих днів.
- Спочатку Байден поділиться своїми враженнями від переговорів з Путіним з лідерами країн ЄС.