Які "червоні лінії" отримав Путін від Байдена – заява Білого Дому

Вашингтон розповів, про що були переговори з Путіним

Байден не пішов на переговори з Путіним тет-а-тет / Фото Білого Дому / Колаж "Сьогодні"

Велика частина двогодинної розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалася ситуації навколо України.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представників Білого Дому.

Реклама

Версія Білого Дому

"Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та наших європейських союзників стосовно ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", – сказано у заяві Білого Дому за підсумками зустрічі.

Також Байден, як і було обіцяно Києву раніше, підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Два президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами", – сказано у повідомленні.

Реклама

Сторони також обговорили плани щодо Ірану та кібербезпеки.

Де фото з Вашингтону

Під час переговорів американські журналісти відзначили, що чомусь немає фотографій, як їхній лідер спілкується з російським президентом, у той час як прес-служба Кремля такий знімок надала.

Представник Білого Дому заявив, що журналістів не було допущено до початку відеозв'язку, оскільки він відбувався в "ситуаційній кімнаті" і з міркувань безпеки туди не можна допускати сторонніх.

Реклама

Переговори