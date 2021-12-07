Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Влада Події

Які "червоні лінії" отримав Путін від Байдена – заява Білого Дому

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 21:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вашингтон розповів, про що були переговори з Путіним
Байден не пішов на переговори з Путіним тет-а-тет / Фото Білого Дому / Колаж "Сьогодні"
Байден не пішов на переговори з Путіним тет-а-тет / Фото Білого Дому / Колаж "Сьогодні"

Велика частина двогодинної розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалася ситуації навколо України.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представників Білого Дому.

Реклама

Версія Білого Дому

"Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та наших європейських союзників стосовно ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", – сказано у заяві Білого Дому за підсумками зустрічі.

Також Байден, як і було обіцяно Києву раніше, підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Два президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами", – сказано у повідомленні.

Реклама

Сторони також обговорили плани щодо Ірану та кібербезпеки.

Де фото з Вашингтону

Під час переговорів американські журналісти відзначили, що чомусь немає фотографій, як їхній лідер спілкується з російським президентом, у той час як прес-служба Кремля такий знімок надала.

Представник Білого Дому заявив, що журналістів не було допущено до початку відеозв'язку, оскільки він відбувався в "ситуаційній кімнаті" і з міркувань безпеки туди не можна допускати сторонніх.

Реклама

Переговори

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук У Москві антимасочник розстріляв людей – є загиблі Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Атака Зеленського на "неугодні" ЗМІ: як на Банковій намагаються натиснути на журналістів Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.38

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти