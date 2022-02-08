Искажают Минские соглашения: США ткнули носом Россию

В посольстве США отчитали РФ за невыполнение договоренностей

Посольство США указало Путину на нарушения со стороны России / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия искажает смысл Минских соглашений, заявили в посольстве США в Украине.

"Россия продвигает искривленную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", — говорится на странице посольства в Twitter.

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Представительство США подчеркивает, что Россия не выполняет договоренностей в отличие от Украины.

"Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минск, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе. В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла", — написано в твите посольства США.

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Что говорят о Минских соглашениях

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения помогут разрешить конфликт на Донбассе, только если Россия начнет выполнять свои обязательства.

"Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украина их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств", — также сказал Блинкен.

"Если Россия серьезно относится к выполнению Минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", — добавил госсекретарь США.

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Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин также говорила, что Минский формат все еще может урегулировать ситуацию на Донбассе. По ее словам, проблема в том, что документ стороны трактуют по-разному.

"Россия пытается его интерпретировать способом, неприемлемым для Украины, и просто подорвать суверенитет Украины. Поэтому, пока Россия требует интерпретации Минских договоренностей, которые не будут давать Украине быть суверенной нацией, конфликт не решить", — сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские соглашения являются единственным путем к урегулированию конфликта на востоке Украины и достижению мира.

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