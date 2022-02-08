Макрон назвал единственный шаг, приближающий Украину и Россию к миру

Президент Франции назвал инструмент урегулирования конфликта на Донбассе

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Минские соглашения являются единственным путем к урегулированию конфликта на востоке Украины и достижению мира. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на совместном брифинге.

"Я обсуждал эти вопросы с президентом (России. — Ред.) Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру", — сказал Макрон.

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Президент Франции отметил, что все стороны должны выполнять свои обязательства по соглашению. Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнул Макрон.

Встреча Макрона и Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мариинском дворце 8 февраля. Накануне он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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По итогам встречи Эмманюэль Макрон сказал, что Франция и Германия будут продолжать исполнять роль посредника, чтобы урегулировать конфликт в Украине.

Также он отметил, что в Берлине скоро состоится заседание политсоветников, и выразил надежду, что процесс (выполнения Минских соглашений. – Ред.) будет продвигаться "независимо от того давления на границах Украины".

При этом Эмманюэль Макрон заявил, что перед всеми сторонами сейчас стоит очень сложная задача на ближайшие недели.

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