Макрон приехал в Мариинский дворец: как его встречал Зеленский (видео)

В Киеве с официальным визитом находится президент Франции

Зеленский встретился с Макроном в Мариинском дворце / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мариинский дворец.

Это первый визит президента Франции в Украину за минувшие 24 года (после Жака Ширака, который посетил Украину в 1998 году – ред.).

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Вместе с Макроном в Киев прилетел французский министр иностранных дел Жан Ив Ле Дриан, который проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Прием Макрона был не совсем стандартным. Обошлось без почетного караула. Макрон и Зеленский сразу зашли в здание, там же приветствовали делегации обеих стран.

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В отличие от вчерашней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сели не за "километровый" стол, а за маленький.

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Что запланировано

Переговоры глав двух стран запланированы на 12:00. По предварительной информации, около 13:40 французский и украинский лидеры должны дать совместный брифинг для прессы в Мариинском дворце.

Переговоры Макрона и Путина

В Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов. Среди прочего, президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все вели себя ответственно".

После переговоров стало известно, что Владимир Зеленской отозвал закон об особом статусе Донбасса. Отклонения законопроекта требовала именно Россия, хотя украинские власти это неоднократно отрицали.