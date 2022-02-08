Впервые за 24 года президент Франции прибыл в Киев

Столицу Украины также посетит французский министр иностранных дел

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Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что запланировано

Переговоры глав двух стран запланированы на 12:00. По предварительной информации, около 13:40 французский и украинский лидеры должны дать совместный брифинг для прессы в Мариинском дворце.

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Фото: REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Как отмечается, это будет первый визит президента Франции в Украину за минувшие 24 года (после Жака Ширака, который посетил Украину в 1998 году – Ред.).

"В Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вместе с Макроном Киев посетит французский министр иностранных дел Жан Ив Ле Дриан, который встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Напомним, вчера в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов. Среди прочего президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно".

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