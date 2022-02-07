Путин рассказал Макрону о своих переживаниях за Порошенко

Президент России заявил, что предлагал Петру Порошенко убежище в РФ

Пятый президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация готова предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

Об этом заявил на брифинге президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК.

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"Много иронизировал"

"Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", – сказал он.

Президент России заявил, что ранее уже предлагал Петру Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем". По словам Путина, пятый президент "много иронизировал по этому вопросу".

Также Владимир Путин сказал, что считает "преследование Порошенко как государственного преступника чрезмерной заявкой на успех действующего руководства".

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Дело Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Его подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

17 декабря следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц. Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко – его отпустили под личное обязательство, однако имущество политика арестовали.

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При этом Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

Напомним, Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.

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