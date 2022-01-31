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Порошенко приехал на допрос и отказался сотрудничать со следствием

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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31 января, 11:23
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Экс-президент заявил, что является ответственным политиком, но от дачи показаний отказывается
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

"Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД", — сказал Порошенко.

Он назвал дело против себя "шоу в стиле Зеленского" и "преследованием оппозиции".

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Подозрение пятому президенту

  • Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
  • Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
  • Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
  • После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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