Порошенко приехал на допрос и отказался сотрудничать со следствием

Экс-президент заявил, что является ответственным политиком, но от дачи показаний отказывается

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

"Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД", — сказал Порошенко.

Он назвал дело против себя "шоу в стиле Зеленского" и "преследованием оппозиции".

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Подозрение пятому президенту