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В Time написали, как Зеленский собирается "воевать" с политическими оппонентами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 16:07
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Инициатива по деолигархизации вызывает вопросы на Западе
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский использует "деолигархизацию" как метод борьбы со своими политическими оппонентами и принадлежащими им СМИ. США считают данные методы "противоречивыми", однако не вмешиваются.

Об этом пишет американский журнал Time.

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"Эта стратегия, которую правительство называет "деолигархизацией", нацелена на многих внутренних противников Зеленского и, в частности, на их телеканалы. США избегают критики репрессий, не желая управлять в ручном режиме тем, что делает Украина", – рассказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

Чиновник сообщил Time, что Украина всегда была главным приоритетом для администрации США:

"Украине уделялось очень пристальное и почти постоянное внимание с самого первого дня".

Издание приводит пример с закрытием каналов, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, и введением санкций против него:

"В случае с Медведчуком посольство США подбадривало Зеленского. "Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций", — говорится в сообщении посольства в Twitter в феврале прошлого года, на следующий день после того, как санкции заморозили активы Медведчука.

Как отметил чиновник, "когда администрация Зеленского решила преследовать Медведчука, США приветствовали это как часть борьбы Украины за противодействие пагубному влиянию России".

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"Методы, используемые в этой борьбе, были новыми и противоречивыми. Вместо того, чтобы действовать через систему правосудия, Зеленский ввел санкции против украинских олигархов и политиков, указом заморозив их активы", – говорится в публикации.

На Западе критикуют Зеленского за войну с оппонентами и большим бизнесом

На Западе продолжают критиковать действия президента Владимира Зеленского, сетуя на то, что на фоне вторжения российских войск в Украину, а их на границе уже больше 100 тысяч, он начал внутреннее "сражение" с оппонентами власти и большим бизнесом. Это может разделить страну, вместо сплочения и защиты от вторжения РФ. Об этом идет речь в статье американского издания The Washington Post.

Аналитики считают, что внутренняя "война" против крупного бизнеса и пятого президента Петра Порошенко (которому объявили о подозрении) рискует подставить Украину в глазах международного сообщества.

В Украине был принят закон об олигархах еще в сентябре, а 3 ноября в нем устранили технические неточности. Ранее в авторитетном издании Atlantic Council заявили о рисках закона об олигархах.

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В статье Financial Times тоже отмечали, что на фоне угрозы РФ Зеленский устроил "войну" с большим бизнесом.

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