США ввели санкции против четырех украинских политиков – кто попал в черный список

В списке оказались как действующие, так и бывшие нардепы

США ввели санкции против четырех украинских политиков санкции за "вредоносные действия России". В список попали народные депутаты от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин. Также под санкции попал экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова Владимир Сивкович.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Кто еще из украинцев попал под санкции США

10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело персональные санкции против нардепа Андрея Деркача из-за попыток повлиять на выборы президента США в 2020 году. По данным США, Деркач является агентом РФ на протяжении более десяти лет и поддерживает тесную связь с российской разведкой.

11 января 2021 года Минфин США внес семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

В марте 2021 года США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Американцы утверждают, что Коломойский во время пребывания в должности главы Днепропетровской области с 2014 по 2015 год якобы был причастен к коррупционным действиям, "которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы". В Госдепе отмечают, что он тогда использовал свое политическое влияние и должность для личной выгоды.