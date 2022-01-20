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США ввели санкції проти чотирьох українських політиків – хто потрапив до чорного списку

Павло Заяць Павло Заяць
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20 січня, 17:33
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У списку опинилися як чинні, так і колишні нардепи

США запровадили санкції проти чотирьох українських політиків за "шкідливі дії Росії". До списку потрапили народні депутати від ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин. Також під санкції потрапив екснардеп від Партії регіонів Володимир Олійник та ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній віцепрем'єр Володимир Сівкович.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

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Хто опинився у чорному списку

Тарас Козак – народний депутат від ОПЗЖ вважається близьким соратником Віктора Медведчука. Власник підсанкційних проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та 112. 2 лютого 2021 року РНБО запровадила проти Козака санкції за антиукраїнську діяльність. 13 липня 2021 року суд заарештував майно Козака у межах розслідування за підозрою у державній зраді.

Олег Волошин – народний депутат від ОПЗЖ.

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Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Володимир Олійник – колишній нардеп від Партії регіонів після Євромайдану втік до Москви. Є одним з організаторів антиукраїнського "Комітету порятунку України".

/ Фото: уніан

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Володимир Сівкович – після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року Сівкович був віцепрем'єром, відповідальним за силовий блок, в уряді Миколи Азарова; з жовтня 2010 року – заступник секретаря РНБО. Сівковича вважають одним з відповідальних за силовий розгін та побиття учасників Євромайдану.

Володимир Сівкович
Володимир Сівкович / Фото: уніан

Хто ще з українців потрапив під санкції США

10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача через спроби вплинути на вибори президента США у 2020 році. За даними США, Деркач є агентом РФ протягом більш ніж десяти років і підтримує тісний зв'язок з російською розвідкою.

11 січня 2021 року Мінфін США вніс сімох громадян України, зокрема нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, та чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

У березні 2021 року США запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського та членів його родини. Американці стверджують, що Коломойський під час перебування на посаді голови Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік нібито був причетний до корупційних дій, "які підірвали верховенство закону та віру українського суспільства у демократичні інститути та суспільні процеси". У Держдепі зазначають, що він тоді використав свій політичний вплив та посаду для особистої вигоди.

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