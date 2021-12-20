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Financial Times: на фоне угрозы РФ Зеленский устроил "войну" с большим бизнесом

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
20 декабря, 16:58
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Москва может воспользоваться моментом, пока президент Украины устраивает разборки внутри страны
Зеленский не с теми воюет. Коллаж "Сегодня"
Зеленский не с теми воюет. Коллаж "Сегодня"

На Западе раскритиковали политику президента Владимира Зеленского: вместо того, чтобы бросить все усилия на защиту Украины от возможного вторжения России, он устроил "войну" внутри страны с большим бизнесом. Об этом говорится в статье международной деловой газеты Financial Times.

Все от Вашингтона до Киева боятся, что наращивание войск со стороны России говорит о планах президента Владимира Путина дестабилизировать Украину и, возможно, начать полномасштабное военное вторжение.

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Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сказала для издания, что Москва "может воспользоваться моментом внутренней слабости Украины", пока президент устраивает разборки внутри страны.

Ринат Ахметов и Запад выступают за честные правила игры

В письменных комментариях изданию Financial Times основатель СКМ Ринат Ахметов поставил под сомнение справедливость закона об олигархах.

"Я не олигарх, а инвестор. И готов доказывать это в украинских и международных судах. Нам всем нужны честная конкуренция и единые правила игры", – сказал он.

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Западный дипломат, работающий в Киеве, считает, что закон о деолигархизации был "не лучшим решением". По его словам, решать вопрос нужно "улучшением антимонопольного законодательства, ускорением реформы судебной системы и учреждения антикоррупционных институтов".

"Это окажет большее влияния в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – считает дипломат.

Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон о деолигархизации для избирательного преследования нелояльных бизнесменов.

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Деолигархизация в Украине

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