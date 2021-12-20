Financial Times: на тлі загрози РФ Зеленський влаштував "війну" з великим бізнесом

На Заході розкритикували політику президента Володимира Зеленського: замість того, щоб кинути всі зусилля на захист України від можливого вторгнення Росії, він влаштував "війну" всередині країни з великим бізнесом. Про це йдеться у статті міжнародної ділової газети Financial Times.
Усі від Вашингтона до Києва бояться, що нарощування військ з боку Росії говорить про плани президента Володимира Путіна дестабілізувати Україну та, можливо, розпочати повномасштабне військове вторгнення.
Директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк сказала, що Москва "може скористатися моментом внутрішньої слабкості України", поки президент влаштовує розбірки всередині країни.
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Рінат Ахметов та Захід виступають за чесні правила гри
У письмових коментарях виданню Financial Times засновник СКМ Рінат Ахметов поставив під сумнів справедливість закону про олігархів.
" Я не олігарх, а інвестор. І готовий доводити це в українських та міжнародних судах. Нам усім потрібна чесна конкуренція та єдині правила гри", – сказав він.
Західний дипломат, який працює у Києві, вважає, що закон про деолігархізацію був "не найкращим рішенням". За його словами, вирішувати питання потрібно "покращенням антимонопольного законодавства, прискоренням реформи судової системи та започаткуванням антикорупційних інститутів".
"Це вплине на середньострокову і довгострокову перспективу", – вважає дипломат.
Деякі експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про деолігархізацію для виборчого переслідування нелояльних бізнесменів.
Деолігархізація в Україні
- В Україні було прийнято закон про олігархів ще у вересні, а 3 листопада у ньому усунули технічні неточності. Документ дуже критикують і в Україні, і на Заході. Раніше в авторитетному виданні Atlantic Council заявили про ризики закону про олігархів.
- У свою чергу Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані опитування, згідно з яким дві третини українців негативно оцінюють деоліграхізацію.