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Financial Times: на тлі загрози РФ Зеленський влаштував "війну" з великим бізнесом

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 16:58
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Москва може скористатися моментом, доки президент України влаштовує розбірки всередині країни
Зеленський не з тим воює. Колаж "Сьогодні"
Зеленський не з тим воює. Колаж "Сьогодні"

На Заході розкритикували політику президента Володимира Зеленського: замість того, щоб кинути всі зусилля на захист України від можливого вторгнення Росії, він влаштував "війну" всередині країни з великим бізнесом. Про це йдеться у статті міжнародної ділової газети Financial Times.

Усі від Вашингтона до Києва бояться, що нарощування військ з боку Росії говорить про плани президента Володимира Путіна дестабілізувати Україну та, можливо, розпочати повномасштабне військове вторгнення.

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Директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк сказала, що Москва "може скористатися моментом внутрішньої слабкості України", поки президент влаштовує розбірки всередині країни.

Рінат Ахметов та Захід виступають за чесні правила гри

У письмових коментарях виданню Financial Times засновник СКМ Рінат Ахметов поставив під сумнів справедливість закону про олігархів.

" Я не олігарх, а інвестор. І готовий доводити це в українських та міжнародних судах. Нам усім потрібна чесна конкуренція та єдині правила гри", – сказав він.

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Західний дипломат, який працює у Києві, вважає, що закон про деолігархізацію був "не найкращим рішенням". За його словами, вирішувати питання потрібно "покращенням антимонопольного законодавства, прискоренням реформи судової системи та започаткуванням антикорупційних інститутів".

"Це вплине на середньострокову і довгострокову перспективу", – вважає дипломат.

Деякі експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про деолігархізацію для виборчого переслідування нелояльних бізнесменів.

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Деолігархізація в Україні

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