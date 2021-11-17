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Рінат Ахметов: Я не вважаю себе олігархом

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 листопада, 16:45
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Бізнесмен пояснив, як ставиться до нового закону про олігархів, який підписав Зеленський
Рінат Ахметов. Фото: ФК "Шахтар"
Рінат Ахметов. Фото: ФК "Шахтар"

Бізнесмен, власник "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов дав зрозуміти, що якщо його визнають олігархом згідно новому закону, який ухвалила Верховна Рада, то він відстоюватиме своє ім'я в суді.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

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На запитання, чи вплине на нього та його бізнес закон про олігархів, він відповів: "Я не вважаю себе олігархом".

"Я вже коментував своє ставлення до цього закону… Я інвестор, а група СКМ – найбільший платник податків та роботодавець України. І якщо потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", – сказав Рінат Ахметов.

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17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

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