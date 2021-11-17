Ринат Ахметов: Я не считаю себя олигархом

Бизнесмен объяснил, как относится к новому закону об олигархах, который подписал Зеленский

Ринат Ахметов. Фото: ФК "Шахтер"

Бизнесмен, владелец "Медиа Группы Украина" Ринат Ахметов дал понять, что если его признают олигархом согласно новому закону, который приняла Верховной Рада, то он будет отстаивать свое имя в суде.

Об этом он сказал в интервью НВ.

Реклама

На вопрос, повлияет ли на него и его бизнес закон об олигархах, он ответил: "Я не считаю себя олигархом".

"Я уже комментировал свое отношение к этому закону… Я инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", – сказал Ринат Ахметов.