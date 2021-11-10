Оружие Зеленского: в Atlantic Council заявили о рисках закона об олигархах

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах может стать оружием для сведения счетов с политическими оппонентами.
Об этом идет речь в статье американского исследовательского центра Atlantic Council.
Деолигархизация коснется Коломойского?
Президенту Украины с самого начала приписывают связь с бизнесменом Игорем Коломойским. В пример аналитик центра Дэвид Кларк указал недавний конкурс по распределению частот вещания, в котором участвовали 130 участников, однако более трети отошло в собственность компании народного депутата Игоря Палицы, близкого соратника Коломойского.
Далее по теме
На фоне таких новостей из Украины в Atlantic Council считают, что принятый окончательно и подписанный президентом закон об олигархах не изменит значительно ситуацию во власти, поскольку критерии определения того, кто считается олигархом, либо субъективны, либо этим можно манипулировать.
Зеленский получит мощное оружие против оппонентов
Западные аналитики не в восторге, что определять олигархов будет СНБО, который полностью подконтрольный президенту Зеленскому. Кларк считает, что для объективного и справедливого применения олигархического закона требуется участие независимого агентства с надлежащими следственными полномочиями при условии прозрачной и подотчетной практики работы.
"Без этого он (закон) выглядит как механизм исполнительной власти, направленный в первую очередь на сведение счетов с соперниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко", – говорит автор статьи.
Проблема в СНБО?
В Atlantic Council задаются вопросом, возьмется ли СНБО за возможные связи Офиса президента с Коломойским, и раскроет ли его бизнес-империю. Конфликт интересов слишком велик, поэтому вряд ли стоит доверять этот процесс президентскому органу.
"Западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского. В лучшем случае это означает упущенную возможность обратиться к проблеме, которая лежит в основе проблемы развития страны с момента обретения независимости. В худшем случае он рискует превратиться в инструмент для увековечения тех самых проблем, которые он призван решать, – говорится в статье.
Запад может наказать санкциями
Кларк считает, что с украинской олигархией нельзя бороться выборочно, и любые попытки сделать это должны быть осуждены. Главное здесь требование состоит в том, что выполнение правил должно осуществляться независимым органом прозрачно и беспристрастно, а чиновники, депутаты и президент должны открыто рассказывать о своих контактах с олигархами.
Напоследок он заявил, что если деолигархизация в Украине провалится, то Запад должен быть готов ввести санкции против коррупционеров.
Что было не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, поданные к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом варианте оказалось, что определять человека олигархом должны и СНБО, и НАПК (поправка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил: "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
- Верховная Рада на заседании, 3 ноября, исправила неточности в трех статьях. После чего Стефанчук подписал закон о деолигархизации и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.