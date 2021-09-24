"Нас обманули": нардепы спорят, как напутали с поправками в законе об олигархах

Принятый 23 сентября Верховной Радой Закон об олигархах в ближайшее время передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Переголосовывать ни одну из его статей не будут.
Про это "РБК-Украина" сообщил представитель президента в Конституционном Суде Украины, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.
Спорный вопрос
Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.
Мнение Разумкова
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.
"Если мы говорим о том, что происходило в Раде – это отдельная дискуссия. Так называемая процедура применялась впервые в стенах Верховной Рады. Я не могу ее назвать нормальным подходом. Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это вольная деятельность коллег, которые запустили данный процесс. У меня существует глубокое убеждение, что это было сделано для того, чтобы ввести народных депутатов в заблуждение", - сказал Разумков в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
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Мнение Стефанчука
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил во время телеэфира, что существует возможность исправить ошибки, если они были допущены во время голосования.
" Мы обязательно дождемся выводов, которые будет сделаны аппаратом Верховной Рады. Если действительно там будет какая-то ошибка – существуют нормальные варианты решения. Первый вариант – по инициативе председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если председатель ВР не считает, что у нас есть шесть месяцев, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, так как он вступает в силу через шесть месяцев. Но на сегодняшний день у нас есть закон о деолигархизацию... Я хочу поздравить всех. Это первый шаг и далеко не последний", – отметил Руслан Стефанчук в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале" Украина".
Что в законе
- 23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
- На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.
- Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
- Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
- Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
- Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).