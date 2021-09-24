"Нас обманули": нардепы спорят, как напутали с поправками в законе об олигархах

Дмитрий Разумков считает, что использованную в ВР процедуру невозможно назвать нормальным подходом

Разумков считает, что избранная процедура голосования была несовершенной / Коллаж "Сегодня"

Принятый 23 сентября Верховной Радой Закон об олигархах в ближайшее время передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Переголосовывать ни одну из его статей не будут.

Про это "РБК-Украина" сообщил представитель президента в Конституционном Суде Украины, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.

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Спорный вопрос

Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.

Мнение Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.

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"Если мы говорим о том, что происходило в Раде – это отдельная дискуссия. Так называемая процедура применялась впервые в стенах Верховной Рады. Я не могу ее назвать нормальным подходом. Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это вольная деятельность коллег, которые запустили данный процесс. У меня существует глубокое убеждение, что это было сделано для того, чтобы ввести народных депутатов в заблуждение", - сказал Разумков в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Мнение Стефанчука

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил во время телеэфира, что существует возможность исправить ошибки, если они были допущены во время голосования.

" Мы обязательно дождемся выводов, которые будет сделаны аппаратом Верховной Рады. Если действительно там будет какая-то ошибка – существуют нормальные варианты решения. Первый вариант – по инициативе председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если председатель ВР не считает, что у нас есть шесть месяцев, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, так как он вступает в силу через шесть месяцев. Но на сегодняшний день у нас есть закон о деолигархизацию... Я хочу поздравить всех. Это первый шаг и далеко не последний", – отметил Руслан Стефанчук в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале" Украина".

Что в законе