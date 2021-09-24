"Спасибо за правку". Разумков тонко потроллил "слуг народа" из-за деолигархизации

На фоне противостояния с главой парламента перед принятием закона об олигархах, смешно выглядит нелепая ошибка слуг народа

"Слуги народа" неожиданно для себя помогли Разумкову. Коллаж "Сегодня"

После принятия закона об олигархах спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил народных депутатов за то, что поддержали и его правку, которая идет в разрез с позицией "слуг народа" и президента Украины.

Об этом он написал в Facebook.

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Речь идет о правке, которая предполагает, что определять людей олигархами будет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Хотя изначально предполагалось, что этим должен заниматься Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку под номером 398. Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов. Деолигархизация продолжается", – написал он.

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Несмотря на злорадство Разумкова, его правке жить, вероятно, не долго. Как мы уже писали, закон об олигархах переголосуют из-за того, что "слуги народа" учли и правку Разумкова, и первоначальную редакцию (про СНБО). На данный момент в законе есть две нормы: олигарха определяет и СНБО, и НАПК.

Закон об олигархах принимали с "боем"

Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.

Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который яро поддерживает деолигархизацию, назвал принятие закона самым важным днем в новейшей истории Украины.