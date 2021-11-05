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Зеленский подписал закон об олигархах

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 ноября, 16:45
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Президент Украины заявил, что "сломать закон" не позволит
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Фото: коллаж "Сегодня"
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – сказал президент.

Отметим, закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Его введут в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

"Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим", – написал Зеленский в Twitter.

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Речь идет о законе № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Что было не так с деолигархизацией

  • Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, поданные к этой статье, автоматически считались отклоненными.
  • Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом варианте оказалось, что определять человека олигархом должны и СНБО, и НАПК (поправка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
  • На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил: "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
  • Верховная Рада на заседании, 3 ноября, исправила неточности в трех статьях. После чего Стефанчук подписал закон о деолигархизации и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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