Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины заявил, что "сломать закон" не позволит

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – сказал президент.

Отметим, закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Его введут в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

"Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим", – написал Зеленский в Twitter.

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Речь идет о законе № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Что было не так с деолигархизацией