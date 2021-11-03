Рада исправила закон об олигархах: что изменилось

Похоже, история со скандальным документом подошла к концу – закон готовят на подпись

Рада разобралась с олигархическим законом. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании исправила неточности в трех статьях принятого ранее закона об олигархах №5599.

В чем была проблема?

В ст. 5 закона закреплено право лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, подать письменные объяснения и документы, а также право предоставить устные объяснения на соответствующем заседании СНБО. Но при этом не было закреплено корреспондирующей обязанности СНБО. Также не было закреплено право лица отказаться от дачи устных объяснений на СНБО.

Реклама

В статьях 7 и 9, которыми определен порядок включения в Реестр и исключения из него информации о лицах, которые признаны олигархами и негативные последствия такого включения, были допущены неточности, по которым негативные последствия могли быть распространены и на лиц, которые будут подавать декларацию о контактах с олигархами.

Кто подпишет закон – Разумков или Стефанчук?

Также депутаты поддержали 252 голосами предложение, чтобы окончательную редакцию закона подписал действующий спикер парламента Руслан Стефанчук. Ранее экс-спикер Дмитрий Разумков заявлял, что именно он должен подписывать документ, поскольку он был принят еще при нем.

Что было не так с деолигархизацией