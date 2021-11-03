Рада виправила закон про олігархів: що змінилося

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виправила технічні неточності у трьох статтях прийнятого раніше закону про олігархів №5599.
У чому була проблема?
У ст. 5 закону закріплено право особи, стосовно якої розглядається питання про визнання її олігархом, подати письмові пояснення та документи, а також право надати усні пояснення на відповідному засіданні РНБО. Але при цьому не було закріплено кореспондуючий обов'язок РНБО. Також не було закріплено право особи відмовитися від надання усних пояснень на РНБО.
У статтях 7 і 9, якими визначено порядок включення до Реєстру та виключення з нього інформації про осіб, які визнані олігархами та негативні наслідки такого включення, були допущені неточності, щодо яких негативні наслідки могли бути поширені і на осіб, які подаватиму декларацію про контакти з олігархами.
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Крім того, депутати визначили, що лише РНБО надаватиме статус олігарха. До цього цю функцію помилково одночасно приписували Нацагентству з питань запобігання корупції.
Хто підпише закон – Разумков чи Стефанчук?
Також депутати підтримали 252 голосами пропозицію, щоб остаточну редакцію закону підписав чинний спікер парламенту Руслан Стефанчук. Раніше ексспікер Дмитро Разумков заявляв, що саме він має підписувати документ, оскільки його було прийнято ще за нього.
Що було не так із деолігархізацією
- По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
- По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
- Наступного дня після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.
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