Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔴 Свобода слова Савіка Шустера 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року
СЬОГОДНІ Влада Події

"Нас ввели в оману": нардепи сперечаються, як наплутали з поправками в законі про олігархів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 вересня, 23:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дмитро Разумков вважає, що застосовану в ВР процедуру неможливо назвати нормальним підходом
Разумков вважає, що обрана процедура голосування була недосконалою / Колаж "Сьогодні"
Разумков вважає, що обрана процедура голосування була недосконалою / Колаж "Сьогодні"

Прийнятий 23 вересня Верховною Радою Закон про олігархів найближчим часом передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Переголосовувати жодну з його статей не будуть.

Про це "РБК-Україну" повідомив представник президента в Конституційному Суді України, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський.

Реклама

Читайте також:

Спірне питання

Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні, через те, що були прийняті зайві правки – в законі теперь є різні редакції про визнання людини олігархом.

Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Думка Разумкова

Реклама

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що застосовану в ВР процедуру неможливо назвати нормальним підходом, рішення ВР прийнято і далі вже вступає в дію норма закону, яка передбачає, що цим має займатися НАЗК.

Читайте також:

"Якщо ми говоримо про те, що відбувалося в Раді – це окрема дискусія. Так звана процедура застосовувалася перший раз в стінах Верховної Ради. Я не можу її назвати нормальним підходом. Це не скорочена процедура. Такої процедури немає. Це вольна діяльність колег, які запустили цей процес. У мене є глибоке переконання, що це було зроблено для того, щоб ввести народних депутатів в оману", – сказав Разумков в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Реклама

Читайте також:

Думка Стефанчука

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив під час телеефіру, що є можливість виправити помилки, якщо вони були допущені під час голосування.

"Ми обов'язково дочекаємося рішення, яке буде зроблено апаратом Верховної Ради. Якщо справді там вкрадеться якась помилка – є абсолютно нормальні варіанти вирішення. Перший варіант – з ініціативи голови Верховної Ради України усунути ці помилки. Якщо голова ВР не вважає, що у нас є шість місяців, щоб ми могли внести будь-які зміни і доповнення до цього закону, оскільки він вступає в силу через шість місяців. Але станом на сьогодні у нас існує закон про деолігархізацію... Я хочу привітати всіх. Це перший крок і далеко не останній", – зазначив Руслан Стефанчук в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Що в законі

  • 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.
  • На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.
  • Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.
  • Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.
  • Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
  • Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти