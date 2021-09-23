Рада взялася за олігархів: онлайн-трансляція

Також депутати планують прийняти ще один скандальний закон – в Україні можуть зрости податки

Депутати розглянуть законопроєкт у другому читанні. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у другому читанні розглядає скандальний законопроєкт № 5599 про олігархів. Також на порядку денному ще один гучний законопроєкт- про підвищення податків (№ 5600), а з 16:00 стартує позачергове засідання щодо ФОПів.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Зокрема, проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" стоїть перший на порядку денному. До другого читання він може бути прийнятий у зміненій редакції.

Після нього депутати візьмуться за законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600). Законопроєкт передбачає підвищення податків майже в усіх сферах економіки. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої і тютюнові вироби, податки для операторів мобільного зв'язку та кілька екологічних зборів.

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Крім того, планується розгляд законопроєкту про внесення змін до держбюджету на 2021 рік щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів (№ 6052). Йдеться про перерозподіл 40 млрд грн у бюджеті-2021.

Серед іншого на порядку денному такі документи:

№ 5148 – щодо підвищення якості харчових продуктів, споживаних дітьми;

№ 4278 – щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Мова про збільшення неоподатковуваної вартості ввезених на територію України товарів з 100 до 150 євро.

№ 4046 – щодо стимулювання діяльності фермерських господарств.

Що розглянуть на позачерговому засіданні

Депутати розглянуть кілька законопроєктів, що стосуються підприємців. Наприклад, про скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій. Інакше кажучи, депутати хочуть скасування обов'язкових касових апаратів.

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Також пропонують змінити підхід у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування ФОПів і спростити облік доходів фізичних осіб – підприємців.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада не визнала вибори в Держдуму РФ. Причинами невизнання виборів є проведення їх на території Криму та залучення до голосування жителів ОРДЛО.

Також у першому читанні був прийнятий законопроєкт про зміну правил працевлаштування. Документ має на меті врегулювати порядок укладання трудових договорів і питання випробувального терміну.