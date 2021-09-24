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Для реалізації закону про олігархів потрібна судова реформа – посол Великої Британії в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 вересня, 00:34
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З'явилася перша реакція дипломатів на скандальний закон №5599
Посол Великобританії вважає, що для роботи цього закону повинні працювати суди / Колаж "Сьогодні"
Посол Великобританії вважає, що для роботи цього закону повинні працювати суди / Колаж "Сьогодні"

Велика Британія підтримала законопроєкт №5599, так званий "Закон про олігархів". У Лондоні вважають, що це допоможе зменшити шкідливий вплив на політику України. Однак є умови для його успішної реалізації.

Про це написала в Твіттері британський посол в Україні Мелінда Сіммонс.

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"Закон "про деолігархізацію" може зіграти роль в зменшенні негативного впливу власних інтересів на політику і економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтованим і аполітичним. Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, потрібна повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильний громадський контроль і, звичайно, судова реформа", – написала Мелінда Сіммонс.

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Законопроект №5599

  • 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.
  • На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.
  • Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.
  • Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.
  • Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
  • Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).
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