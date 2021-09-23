"Точка вибору пройдена" – секретар РНБО про закон об олігархах

Олексій Данілов, орган якого і буде визначати олігархів, назвав цей день – найважливішим в історії України

Найближчим часом від Олексія Данилова буде залежати доля всіх олігархів країни / Колаж "Сьогодні"

Найважливішим днем у новітній історії України назвав день прийняття закону №5599 про олігархів у другому читанні Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов. Незважаючи на те, що законопроект був затверджений без висновків Венеціанської комісії.

"Найважливіший день у новітній історії України. Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим... За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення, – написав на своїй сторінці у Фейсбук Данілов.

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На думку секретаря РНБО, точка вибору в цьому питанні пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи, оскільки, на його думку, це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього.

Законопроект №5599