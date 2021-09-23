"Точка выбора пройдена" – секретарь СНБО о законе об олигархах

Алексей Данилов, орган которого и будет определять олигархов, назвал этот день – важнейшим в истории Украины

В ближайшее время от Алексея Данилова будет зависеть судьба всех олигархов страны / Коллаж "Сегодня"

Самым важным днем в новейшей истории Украины назвал день принятия закона №5599 об олигархах во втором чтении Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Несмотря на то, что законопроект был утвержден без выводов Венецианской комиссии.

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"Самый важный день в новейшей истории Украины. Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым... За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в глухие углы или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а екс-президенты принимали ошибочные, иногда губительны решения", – написал на своей странице в Фейсбук Данилов .

По мнению секретаря СНБО, точка выбора в этом вопросе пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы, так как, по его мнению, это – вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего.

Законопроект №5599