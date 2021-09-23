Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Власть События

"Точка выбора пройдена" – секретарь СНБО о законе об олигархах

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 сентября, 16:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алексей Данилов, орган которого и будет определять олигархов, назвал этот день – важнейшим в истории Украины
В ближайшее время от Алексея Данилова будет зависеть судьба всех олигархов страны / Коллаж "Сегодня"
В ближайшее время от Алексея Данилова будет зависеть судьба всех олигархов страны / Коллаж "Сегодня"

Самым важным днем в новейшей истории Украины назвал день принятия закона №5599 об олигархах во втором чтении Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Несмотря на то, что законопроект был утвержден без выводов Венецианской комиссии.

Читайте также:

Реклама

"Самый важный день в новейшей истории Украины. Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым... За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в глухие углы или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а екс-президенты принимали ошибочные, иногда губительны решения", – написал на своей странице в Фейсбук Данилов .

По мнению секретаря СНБО, точка выбора в этом вопросе пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы, так как, по его мнению, это – вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего.

Законопроект №5599

  • 23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
  • На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.
  • Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
  • Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
  • Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
  • Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять