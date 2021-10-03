На Банковій відповіли, чи підпише Зеленський закон про олігархів

Президент чекає від Разумкова закон і потім у нього буде 10 днів на те, щоб вирішити, що робити зі скандальним документом

Зеленський чекає документ від Разумкова. Фото: facebook.comsluga95

Президент Володимир Зеленський ще не визначився, чи підпише закон про олігархів, який був прийнятий з помилкою. Все буде залежати від того, в якій він будет редакції.

Про це повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає РБК-Україна .

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За його словами, у президента буде 10 днів на те, щоб вирішити, що робити зі скандальним документом.

"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради Дмитро Разумков. – Ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажімо так. Підпише голова Верховної Ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документу, який підписує", – сказав Подоляк.

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