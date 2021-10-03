На Банковій відповіли, чи підпише Зеленський закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський ще не визначився, чи підпише закон про олігархів, який був прийнятий з помилкою. Все буде залежати від того, в якій він будет редакції.
Про це повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає РБК-Україна .
За його словами, у президента буде 10 днів на те, щоб вирішити, що робити зі скандальним документом.
"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради Дмитро Разумков. – Ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажімо так. Підпише голова Верховної Ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документу, який підписує", – сказав Подоляк.
Що не так з деолігархізацією
- По перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їх правок і голосували лише комітетські. Для цього "Слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; при голосуванні за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
- По-друге, через таку процедури голосування трапилася правова колізія: в статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людини олігархом повинен і РНБО, і НАЗК (правка Разумкова), хоча спочатку повинна була бути тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
- На наступний день після прийняття закону віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756) . Ось і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.
- У той же час спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пригрозив Стефанчуку кримінальною відповідальністю. За його словами, той нібито порушив закон під час прийняття законопроєкту про олігархів.