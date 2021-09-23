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Рада окончательно приняла закон об олигархах. Что светит самым богатым

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 13:51
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Депутаты приняли скандальный закон. Коллаж "Сегодня"
Депутаты приняли скандальный закон. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

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