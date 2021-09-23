Рада окончательно приняла закон об олигархах. Что светит самым богатым

Депутаты приняли скандальный закон. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
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Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
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23 сентября 1991. 38 самовыдвиженцев захотели управлять страной...Погрузиться в тот день
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