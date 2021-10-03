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На Банковой ответили, подпишет ли Зеленский закон об олигархах

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 17:45
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Президент ждет от Разумкова закон и потом у него будет 10 дней на то, чтобы решить, что делать со скандальным документом
Зеленский ждет документ от Разумкова. Фото: facebook.comsluga95
Зеленский ждет документ от Разумкова. Фото: facebook.comsluga95

Президент Владимир Зеленский еще не определился, подпишет ли закон об олигархах, который был принят с ошибкой. Все будет зависеть от того, в какой он будет редакции.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

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По его словам, у президента будет 10 дней на то, чтобы решить, что делать со скандальным документом.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. – Ред.): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", – сказал Подоляк.

Что не так с деолигархизацией

  • Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их правок и голосовали лишь комитетские. Для этого "Слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
  • Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
  • На следующий день после принятия закона вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления, правки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
  • В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригрозил Стефанчуку уголовной ответственностью. По его словам, тот якобы нарушил закон во время принятия законопроекта об олигархах.
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