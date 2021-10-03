На Банковой ответили, подпишет ли Зеленский закон об олигархах

Президент ждет от Разумкова закон и потом у него будет 10 дней на то, чтобы решить, что делать со скандальным документом

Зеленский ждет документ от Разумкова. Фото: facebook.comsluga95

Президент Владимир Зеленский еще не определился, подпишет ли закон об олигархах, который был принят с ошибкой. Все будет зависеть от того, в какой он будет редакции.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

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По его словам, у президента будет 10 дней на то, чтобы решить, что делать со скандальным документом.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. – Ред.): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", – сказал Подоляк.

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