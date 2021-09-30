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Разумков "пригрозил" Стефанчуку уголовной статьей

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 16:12
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Глава парламента рассказал, подпишет ли олигархический закон, принятие которого считает незаконным
Разумков наехал на Стефанчука (слева). Коллаж "Сегодня"
Разумков наехал на Стефанчука (слева). Коллаж "Сегодня"

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах был принят в Верховной Раде с нарушением Регламента и Конституции, но он все равно его подпишет и передаст на подпись президенту. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, которые вел пленарное заседание, нарушил закон.

"Я считаю, что это грубое нарушение закона, коллеги с других фракций написали заявление в правоохранительные органы. То, что произошло в тот день, – было нарушением. Люди знали, на что толкают народных депутатов. Ни Стефанчук, ни Вениславский (нардеп от "СН". – Ред.) за это не проголосовали. Но это не поможет (им), потому что организации процесса более чем достаточно, чтобы разбирались правоохранительные органы. Люди четко понимали, на что толкнули народных депутатов. Это не объединенные между собой статьи, 119, я сейчас не буду об этом… Это было нарушение закона и Конституции, потому что права депутатов были ограничены", – сказал Разумков.

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Спикер пообещал, что подпишет закон и передаст его президенту.

"Там учтены важные правки, про НАПК (правка, которую уже хотят переголосовать. – Ред.), я поддерживаю. Я приложу максимум усилий, чтобы этот закон был подписан в ВР и направлен президенту. Единственное условие, чтобы никто не занимался мошенничеством … а то так следующий раз мы Конституцию изменим. Я подпишу тот закон, который был проголосован и направлю президенту, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам", – добавил он.

Закон об олигархах принимали с "боем"

  • Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок – по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.
  • Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.
  • Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который яро поддерживает деолигархизацию, назвал принятие закона самым важным днем в новейшей истории Украины.

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