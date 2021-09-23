Будет компромисс: "Слуга народа" согласилась на план Тимошенко

Накануне Верховная Рада продлила сегодняшнюю свою работу до того момента, пока не будет рассмотрен законопроект №5599 об олигархах

Верховная Рада рассматривает законопроект №5599 об олигархах. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о "плане Тимошенко" и законопроекте по деолигархизации. Уже есть схема, по которой будут голосовать.

Как заявил Арахамия журналистам, переговоры со всеми фракциями длились около полутора часа. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила компромиссный, по словам политика, вариант.

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"Каждая фракция, лидеры фракций, выступят по 10 минут. А потом каждый автор поправок по три минуты возьмет. После этого мы пойдем на голосование", – сказал "слуга народа".

По его словам, "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ отказались от предложения снять с рассмотрения поправки нардепов в обмен на возможность выступления с позицией по законопроекту. Арахамия заявил, что этих поправок несколько сотен, и голосование по ним может занять несколько дней. Поэтому фракция "Слуга народа" на собрании решила поставить на голосование процедуру постатейного рассмотрения.

Оппозиционные депутаты отмечали, что статья регламента о постатейной процедуре не отменяет право нардепов на рассмотрение их поправок.

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Что известно о законопроекте

Законопроект о деолигархизации (№ 5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот документ получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных поправок. Тем не менее Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

за основу во время заседания 1 июля 2021 года. Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры (то есть он должен противодействовать лоббизму), а также на общественное мнение, в частности через медиа.

Законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , в законопроекте есть нарушения Конституции .

, в законопроекте есть . Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

Ранее мы сообщали, что депутаты не выйдут с Рады, пока не решат вопрос с олигархами.

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