Депутаты ЕС звали Лукашенко: Стефанчук так засмеялся, что уже не смог остановиться!

23 сентября в Верховной Раде рассматривали законопроект об олигархах

Справа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: скриншот

В Верховной Раде депутаты "Европейской солидарности" прервали заседание кричалкой про самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пытаясь блокировать рассмотрение правок к так называемому законопроекту об олигархах.

В ответ на крик председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил: "Он не придет, он в другой стране". После чего сильно рассмеялся.

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Что известно о законопроекте

Законопроект о деолигархизации (№ 5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот документ получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных поправок. Тем не менее Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

за основу во время заседания 1 июля 2021 года. Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры (то есть он должен противодействовать лоббизму), а также на общественное мнение, в частности через медиа.

Законопроект вызвал неоднозначные оценки украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , в законопроекте есть нарушения Конституции .

, в законопроекте есть . Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

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Ранее мы сообщали, что депутаты не выйдут из Рады, пока не решат вопрос с олигархами.

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