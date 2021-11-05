Разумков или Стефанчук? Закон об олигархах подписан

Закон передали на подпись Зеленскому

Спикер ВР Руслан Стефанчук подписал закон. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 5 ноября, подписал закон о деолигархизации и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Информация об этом появилась в карточке законопроекта № 5599 на сайте парламента.

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Накануне Верховная Рада поддержала предложение вице-спикера Александра Корниенко, чтобы окончательную редакцию закона, которую уже подправили, подписал именно Стефанчук, а не экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

Что было не так с деолигархизацией