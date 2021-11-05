Разумков или Стефанчук? Закон об олигархах подписан

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 5 ноября, подписал закон о деолигархизации и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Информация об этом появилась в карточке законопроекта № 5599 на сайте парламента.
Накануне Верховная Рада поддержала предложение вице-спикера Александра Корниенко, чтобы окончательную редакцию закона, которую уже подправили, подписал именно Стефанчук, а не экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.
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Что было не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, поданные к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом варианте оказалось, что определять человека олигархом должны и СНБО, и НАПК (поправка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил: "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
На Банковой ответили, подпишет ли Зеленский закон об олигархах.