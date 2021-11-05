Разумков чи Стефанчук? Закон про олігархів підписано

Закон передали на підпис Зеленському

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав закон. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 5 листопада, підписав закон про деолігархізацію та передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Інформація про це з'явилася у картці законопроекту № 5599 на сайті парламенту.

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Напередодні Верховна Рада підтримала пропозицію віцеспікера Олександра Корнієнка, щоб остаточну редакцію закону, яку вже підправили, підписав саме Стефанчук, а не ексспікер ВР Дмитро Разумков.

Що було не так із деолігархізацією