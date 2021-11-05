Разумков чи Стефанчук? Закон про олігархів підписано

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 5 листопада, підписав закон про деолігархізацію та передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Інформація про це з'явилася у картці законопроекту № 5599 на сайті парламенту.
Напередодні Верховна Рада підтримала пропозицію віцеспікера Олександра Корнієнка, щоб остаточну редакцію закону, яку вже підправили, підписав саме Стефанчук, а не ексспікер ВР Дмитро Разумков.
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Що було не так із деолігархізацією
- По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок, поданих депутатами до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
- По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому варіанті виявилося, що визначати людину олігархом мають і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
- Наступного дня після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив: "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.
На Банковій відповіли, чи підпише Зеленський закон про олігархів.