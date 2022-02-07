Путін розповів Макрону про свої переживання за Порошенка

Президент Росії заявив, що пропонував Петру Порошенку притулок у РФ

П'ятий президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація готова надати п'ятому президентові України Петру Порошенку політичний притулок.

Про це заявив на брифінгу президент Росії Володимир Путін після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє РБК.

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"Багато іронізував"

"Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок у Росії", – сказав він.

Президент Росії заявив, що раніше вже пропонував Петру Порошенку надати притулок, якщо у нього виникнуть "якісь складності в майбутньому". За словами Путіна, п'ятий президент "багато іронізував із цього питання".

Також Володимир Путін сказав, що вважає "переслідування Порошенка як державного злочинця надмірною заявкою на успіх чинного керівництва".

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Справа Порошенка

П'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру в держзраді 20 грудня. Його підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

17 грудня слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув у закордонну поїздку, яка тривала місяць. Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку – його відпустили під особисте зобов'язання, проте майно політика заарештували.

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При цьому Петро Порошенко прибув на допит у ДБР та заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством. Політик зазначив, що цю позицію погоджено з адвокатами.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна Петра Порошенка. Причиною стала хвороба одного із суддів.

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