Порошенко не подписывал Минские соглашения: что это значит для Украины

Андрей Илларионов сделал неожиданное заявление относительно документа по Донбассу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко не подписывал Минские соглашения в 2015 году, а сам документ в принципе не является частью международного права и не несет правовых последствий для Украины в случае его невыполнения.

Об этом заявил бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

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"Не юридический документ"

Украинский дипломат и юрист-международник Александр Чалый сначала заявил, что согласно международному праву Минские соглашения невозможно выполнить.

На это экс-советник Путина заявил, что Минские соглашения не являются частью международного права.

"Соглашения сами по себе не относятся к документам международного права. К таким документам относятся договоры, конвенции, меморандумы, например, тот же самый Будапештский меморандум – это часть международного права. Минские соглашения в раздел документов международного права не относятся вообще. Это не юридический документ. Это некая декларация, заявление, коммюнике, за которым не следует правовой ответственности", – сказал Илларионов.

Андрей Илларионов. / Фото: Украина 24

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Он объяснил, почему Украина не обязана строго выполнять его.

"Этот документ не подписан действовавшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. Документ под названием "Комплекс мер" Порошенко не подписывал. Порошенко подписал другой документ – заявление президентов, в котором была отсылка на этот документ. Но сам этот документ президентом Украины не подписан. С точки зрения международного права этот документ не обладает никакой правовой ценностью. Поэтому отказ от Минских соглашений, неисполнение Минских соглашений не влечет за собой никаких правовых последствий для Украины", – подчеркнул Илларионов.

Напомним, Петр Порошенко раньше заявлял, что под Минскими соглашениями есть подпись президента РФ Владимира Путина, и теперь Россия "может быть привлечена к ответу в Международном суде за невыполнение своих обязательств".

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