Вперше за 24 роки президент Франції прибув до Києва

Столицю України також відвідає французький міністр закордонних справ

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У вівторок, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Що заплановано

Переговори глав двох країн заплановано на 12.00. За попередньою інформацією, близько 13:40 французький та український лідери мають дати спільний брифінг для преси у Маріїнському палаці.

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Фото: REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Як зазначається, це буде перший візит президента Франції до України за минулі 24 роки (після Жака Ширака, який відвідав Україну у 1998 році – Ред.).

"У Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки", – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Разом із Макроном Київ відвідає французький міністр закордонних справ Жан Ів Ле Дріан, який зустрінеться із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Нагадаємо, вчора у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин. Серед іншого президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі повелися відповідально".

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