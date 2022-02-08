Макрон: Зеленский отозвал закон по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский снял с рассмотрения парламента проект закона "Об основах государственной политики переходного периода". Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Москве, пишет Европейская правда.
Такое решение было приятно по договоренности в рамках "нормандского формата", где этого требовала Россия.
"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках "нормандского" формата, в том числе обязательства отозвать закон, который не соответствует Минским соглашениям", – сказал Макрон.
В то же время Макрон не уточнил название законопроекта, но в последнее время был отзыв из Верховной Рады только одного законопроекта – "Об основах государственной политики переходного периода".
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Этот закон предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.
Президент Франции также выразил удовлетворение ходом "нормандских переговоров" в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.
Также он дал понять, что получил президента России гарантии того, что Путин не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Визит Макрона в Киев
8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав двух стран запланированы на 12:00. По предварительной информации, около 13:40 французский и украинский лидеры должны дать совместный брифинг для прессы в Мариинском дворце.
Закон о Донбассе
- 1 октября 2019 года украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский. Но окончательный вариант "формулы Штайнмайера" будет имплементирован в новый закон об особом статусе Донбасса, работа над которым начнется после встречи "Нормандской четверки".
- 17 августа 2021 года Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект № 5844 об основах государственной политики переходного периода, который направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, реинтеграции этих территорий и их жителей, а также преодоление последствий вооруженной агрессии РФ.
- Закон Украины № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались Украиной на момент принятия закона.