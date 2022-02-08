Франция и Германия помогут Украине перед угрозой России: Макрон назвал шаги

В Киеве встретились президенты Украины и Франции

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Германия будут продолжать исполнять роль посредника, чтобы урегулировать конфликт в Украине.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который транслирует телеканал "Украина 24".

Реклама

"Я обсуждал вопрос выполнения Минских соглашений с Путиным. Украина тоже к этому готова. Это путь, позволяющий идти к устойчивому миру. Напомню, что в феврале 2015 года после подписания Минских соглашений остановилось сильное кровопролитие. Мы должны продвинуться дальше, хотя есть разные дискуссии по формату", – сказал он.

Новость дополняется...